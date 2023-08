Uw week in kijkcijfers: 900.000 kijkers stuwen ‘Knokke Off’ naar verrassende eerste plaats

TVNiet het WK wielrennen voor de mannen in Glasgow, niet ‘Het Journaal’ of ‘FC De Kampioenen’, maar wel ‘Knokke Off’ is de verrassende nummer 1 in de lijst van de best bekeken programma’s in de eerste week van augustus. Ook in Nederland scheert de reeks met Pommelien Thijs in de hoofdrol hoge toppen. En zo heeft scenarist Luk Wyns opnieuw een kijkcijferhit te pakken.