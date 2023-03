Uw tv-week in kijkcijfers: zelfs ‘De Mol’ bijt z'n tanden stuk op het ongenaakbare ‘The Masked Singer’

Showbits "Ik voelde mij daar achteraf echt heel rot over": Tine Embrechts klapt uit de biecht over 'The Masked Singer'

Zat Tine Embrechts nu liever in een pak of in het speurdersteam? Heeft ze ooit een verdachte BV voor blok gezet? En heeft ze vaak de juiste namen geraden? Showbits-reporter Senne onderwerpt speurder Tine Embrechts aan een potje ‘Never Have I Ever’ in de hoop een paar extra tips te sprokkelen over Vlaanderens populairste muziekshow ‘The Masked Singer’.