Uw tv-week in kijkcijfers. Voetbal, wielrennen én (vrouwen)basket zorgen voor piekcijfers, maar ‘Thuis’ blijft onaantastbaar

TV “Kussen is voor vanavond op bed”: Wim en Valerie flirten er al op los in ‘B&B zoekt lief’

In een nieuwe aflevering van ‘B&B zoekt Lief’ stijgt de spanning tussen Wim (42) en Valerie (41). De twee leren elkaar wat beter kennen en het gesprek gaat al snel de flirterige kant op. Zo ontstaat er wat taalverwarring over kuisen en kussen. “Laten we beginnen met een babbel en een aperitief. Dat kussen is voor vanavond op bed”, grapt Wim. Valerie is dan ook al volledig verkocht: “De kriebels komen naar boven.”