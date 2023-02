Uw tv-week in kijkcijfers: Tom Waes zit al aan 1,7 miljoen ‘studenten’ en James Cooke verliest aanhang

Showbits Ruth Beeckmans na het verlies van partner Gary voor het eerst terug op VTM: "Ik besef nu hoe belangrijk het is de liefde te koesteren"

Ruth Beeckmans (40) heeft gisteravond haar comeback gemaakt na enkele zware maanden privé. Eind april overleed haar partner Gary, totaal onverwacht. Dat ze nu het nieuwe programma ‘Verliefd, verloofd en getrouwd in 24 uur’ in goede banen leidt, is alles behalve evident. “Ik besef nu hoe belangrijk het is de liefde te koesteren”, vertelt ze aan Senne in een nieuwe Showbits.

