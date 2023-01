Uw TV-week in kijkcijfers: “Tom Waes is nu al zeker van een top 10-plek voor de beste programma’s van 2023"

In deze toplijst uiteraard geen vermelding meer van ‘Vrede op Aarde’. Nieuw is dan weer ‘De Dag van Vandaag’ dat met net geen 606.000 kijkers de top 20 binnenstruikelt. Vorig jaar ging de actuaquiz met Bart Cannaerts en Fien Germijns midden april van start met ruim 680.000 kijkers. Net als toen wordt het programma bijna enkel live gevolgd. ‘Het Huis’ met Sam Bettens zakt voor het eerst dit seizoen onder de kaap van het miljoen kijkers.

De finale van Eurosong vanuit Paleis 12 in Brussel wist live 892.781 fans te trekken. Het was een live-event dat ook écht live werd gevolgd. Amper 30.000 kijkers keken uitgesteld.

Traditioneel is januari een topper voor Eén. Terwijl de openbare omroep in deze donkere dagen voluit gaat, houden de commerciële zenders zich nog even gedeisd, omdat de reclameboodschappen doorgaans wat later opstarten. Eigenlijk start het voorjaarsoffensief pas volgende week voluit. De komende weken zullen nieuwe programma’s als ‘The Masked Singer’, ‘The Greatest Dancer van Vlaanderen’ en ‘Verliefd, Verloofd, Getrouwd’ hun plaats in de toplijst opeisen.