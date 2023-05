Uw tv-week in kijkcijfers: ‘Thuis’ haalt als enige 1 miljoen kijkers, zelfs ‘Het Journaal’ rondt die kaap niet meer

tvZelfs met uitgesteld kijken zit de klad fors in de kijkcijfers van de Vlaamse tv-zenders. In de week na het songfestival haalde welgeteld één programma de belangrijke kaap van 1 miljoen kijkers, namelijk ‘Thuis’. Met dank aan het uitgesteld kijken, want ook de soap zakt live meer en meer onder de grens van het miljoen kijkers.

VTM is dan weer erg tevreden en opgelucht dat ‘Special Forces, wie durft wint’ het uitstekend doet en zelfs flirt met het miljoen kijkers. Probleem voor de commerciële zender is dat het naast ‘Special Forces’ geen enkel programma meer in de top tien heeft. Voor Play4 is de situatie nog vervelender. Slechts één programma haalt de top 20: ‘Blind Gekocht’.

Dat de Vlaamse tv-zenders nu al op fors op zomerritme aan het overschakelen zijn - en meer herhalingen dan nieuwe programma’s aanbieden - doet de cijfers uiteraard ook geen deugd. Let u even op de magere scores voor ‘De Kampioenen’-film op zondag en de eeuwige zaterdagavond-herhaling van diezelfde ‘FC De Kampioenen’. Nu voor VTM ook ‘Liefde voor Mmuziek’ en ‘I Can See Your Voice’ zijn afgelopen, ziet de commerciële zender ook weer twee zekerheden in de top 20 wegvallen.

Zondagavond is geen topper meer, nu is het vooral de maandagavond die scoort. Liefst negen van de twintig programma’s in de top 20 werden op maandagavond uitgezonden.

In de vooravond houdt Ben Crabbé op zijn eentje met het onverslijtbare ‘Blokken’ VRT1 recht. Er zal aan de Reyerslaan nog wel eens extra nagedacht worden of het spelprogramma - dat volgend jaar in september liefst dertig jaar onafgebroken zal worden uitgezonden - wel degelijk moet afgevoerd worden, zoals vorig jaar al eens werd geopperd omdat er nogal wat ‘oudere’ kijkers grote fan zijn van het tv-spelletje.

