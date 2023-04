Uw tv-week in kijkcijfers: slappe score voor peperdure reeks ‘Arcadia’ en ‘Bestemming X’ dondert uit de top 20

Showbits Gino wint 'Bestemming X': "Online lees ik dat ik een klootzak ben"

Na 24 dagen in een geblindeerde bus, slaagde Gino er als eerste in ‘Bestemming X’ te bereiken. Zo werd hij de eerste winnaar ooit van het populaire VTM-programma. Naast die eeuwige roem neemt hij ook de prijzenpot van €50.000 mee naar huis. Hoe heeft hij zijn avontuur beleefd en wat is hij van plan met al dat geld? Gino vertelt het allemaal aan showbits-reporter Senne in een nieuwe Showbits.