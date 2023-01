Uw tv-week in kijkcijfers: ruim 400.000 Vlamingen brosten de les van Tom Waes, maar keken achteraf wél naar ‘Het Verhaal van Vlaanderen’

Opvallend is ook ‘Het Huis’, dat steevast ver boven het miljoen kijkers piekt. Camille was al een verrassende topper. En nu dus ook olympisch kampioen Nina Derwael die straf uithaalde naar haar critici. “Mond houden als je niet weet waar je het over hebt”, klonk het terecht. Afwachten of ook de ontboezemingen van Sam Bettens zo hoog zullen eindigen.

Kamal Kharmach is gestart als gastheer van ‘1 Jaar Gratis’, maar fileerde eerst nog op oudejaarsavond op eigen wijze 2022. Zijn conférence was live goed voor 642.000 kijkers. Aangevuld met 300.000 kijkers die later in de week ook eens wat wilden lachen. Ter vergelijking: in tijden dat het fenomeen uitgesteld kijken nog niet bestond scoorde oerconférencier Geert Hoste met ‘Geert Hoste XX’ op 1 januari 2012 liefst 1.702.200 kijkers. In 2009 was er op 1 januari ‘Geert Hoste Regeert’ met 1.671.100 lachers, in 2012 scoorde hij op 1 januari met ‘Geert Hoste Kookt’ 1.585.900 kijkers. Kamal zal nog flink wat boterhammetjes moeten eten… Als opvolger van Thomas Vanderveken in ‘1 Jaar Gratis’ doet Kamal het wel erg goed. Net geen miljoen kijkers. Die moet je verdienen. Kamal haalt zelfs zo’n 50.000 fans méér dan Thomas exact een jaar geleden.