Uw tv-week in kijkcijfers: muziek op Vlaamse feestdag en straffe Tour scoren

Na verdwijnen van tijgers, staan nu ook dwergen in 'Fort Boyard' ter discussie

Anthony Laborde (40), één van de vaste gezichten uit ‘Fort Boyard’, heeft in een interview zijn bezorgdheid geuit over de mogelijke verdwijning van dwergen uit het programma. In de Franse krant ‘Sud Ouest’ uitte Laborde zijn vrees dat de toenemende kritiek er uiteindelijk toe kan leiden dat deze acteurs niet meer in de populaire show mogen voorkomen.