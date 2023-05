Uw tv-week in kijkcijfers. “Het Songfestival doet wat het moet doen: familie-entertainment voor 1,3 miljoen Vlamingen”

TV ‘Familie’ organi­seert voor het eerst sinds lang opnieuw fanreis

Dit najaar organiseert ‘Familie’ voor het eerst sinds lang nog eens een fanreis. De soapkijker kan met de vier tv-gezichten Margot Hallemans (Hanne, 30), Yanni Bourguignon (Cédric, 25), Jo Hens (Niko, 34) en Caroline Maes (Mieke, 47) van zaterdag 28 oktober tot zaterdag 4 november van de zon genieten op het Griekse eiland Rhodos. Aan de kust van Kallithea wordt verbleven in het viersterrenhotel Esperides Beach Family Resort, waar drie zwembaden, twee tennisvelden, drie restaurants en meerdere bars voor ontspanning zorgen. De trip kost €1.350 pp voor een volwassene op basis van all inclusive in een standaard tweepersoonskamer. Kinderen krijgen korting. Inbegrepen zijn: de vlucht, transfers, 7 overnachtingen in all inclusive en activiteiten met de acteurs. Niet inbegrepen: excursies, toeristenbelasting en reisverzekering. Meer info vind je hier.