Uw tv-week in kijkcijfers: dondert ‘The Greatest Dancer' straks uit de top 20 van best bekeken programma’s?

TVEen wat anonieme vijftiende plaats in de top 20 van best bekeken programma’s. Dat is het wat trieste lot van ‘The Greatest Dancer van Vlaanderen’, het glitter en glamour-dansprogramma dat de zaterdagavond van Eén weer op de kaart moest zetten. Met een wat magere 705.000 kijkers die live en uitgesteld tijdens de week keken, is die kans stilaan onbestaande. Komt daar bij dat de show volgende week gegarandeerd nog lager zal eindigen. Met dank aan ‘De Vermeires’ die live al zo’n 600.000 fans trokken op VTM. Wellicht staat ‘The Greatest Dancer’ over een week echt anoniem onderaan onze top 20.