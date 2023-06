Uw tv-week in kijkcijfers. “De kijkcijfers zijn in vrije val, en dan moet het ergste nog komen ...”

Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In de laatste week van mei haalde enkel ‘Thuis’ nog de kaap van het miljoen kijkers. Diezelfde avond was er de voorlaatste aflevering van ‘Special Forces’ op VTM. Zonder meer hét tv-succes van VTM richting zomerpauze. Koen Wauters, Laura Tesoro en co deden het zelfs beter dan ‘VRT Journaal’, dat nog net boven de 800.000 kijkers sprong.