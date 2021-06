Uren op het puntje van je stoel zitten met onze favoriete true crime reeksen

Nu de temperaturen een tijdelijke duik nemen, wordt een tripje richting de televisie plots een stuk aanlokkelijker. Wij helpen je aan je scherm te kluisteren want we vulden onze Kijkgids aan met een selectie razend spannende, écht gebeurde true crime docureeksen. Daarbij laveren we van de grootste en beroemdste moordenaars (‘Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes’) naar schokkende zaken die de wereld rondgingen (‘Lorena’) of gewoon een buurt op zijn kop zetten (‘American Murder: The Family Next Door’).

‘I’ll Be Gone in the Dark’ (2020) – Streamz

Het is niet overdreven om te zeggen dat de Amerikaanse misdaadschrijfster Michelle McNamara geobsedeerd was door de moordenaar die ze zelf de ‘Golden State Killer’ was gaan noemen. In de jaren ‘70 en ‘80 was de dader verantwoordelijk voor tientallen verkrachtingen en minstens 13 moorden. Ondanks die grote getallen kwam de zaak nooit groot in het nieuws en zou het nog tot 2018 duren tot de dader gevat werd: Joseph DeAngelo, een ex-politieagent. De zesdelige HBO-reeks toont hoe de man toch werd gevonden en heeft uitvoerig aandacht voor de vrouwen die getekend werden door hun aanvaring met de man. In die tijd werd de schuld al snel bij de eigen houding of kledingstijl van de slachtoffers gelegd, of werd openlijk getwijfeld aan hun verhaal. In McNamara vonden ze iemand die hen geloofde en de waarheid wou boven spitten. Helaas voor McNamara kon ze de ontknoping in de zaak nooit meemaken. Zij overleed in 2016 aan een overdosis, waarna haar man - acteur Patton Oswalt - haar boek afwerkte.

Benieuwd hoe Joseph DeAngelo zolang kon onderduiken? Bekijk ‘I’ll Be Gone in the Dark’ op Streamz.

‘Lorena’ (2019) – Prime Video

In 1993 en lang nadien was het verhaal van John en Lorena Bobbitt voer voor alle roddelbladen. Hoe kon het ook anders: Lorena was immers opgepakt nadat ze de penis van haar man in zijn slaap afsneed en weggooide. Het lid van de man werd in een veld teruggevonden en kon weer aangenaaid worden. In de reeks zien we hoe het brute geweld de climax was van een jarenlange foltering van Lorena door haar man. In de rechtzaak moest Lorena door het stof om via tijdelijke ontoerekeningsvatbaarheid te kunnen pleiten. Terwijl haar jarenlange lijdensweg het mikpunt van spot werd voor een natie, maakte dader John Bobbitt zijn penibele positie ten gelde. Hij draafde op in pornofilms en werd een ster.

‘Lorena’ -te zien op Prime Video

Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes (2019) – Netflix

Hoe vaak wensen we niet dat we eens een glimp in het hoofd van iemand anders kunnen werpen? Zien hoe iemand denkt, redeneert... En hoe vaak krijg je de kans om exact dat te doen bij een van 's werelds meest beruchte seriemoordenaars? Meer dan 100 uur aan gesprekken met Ted Bundy, kort voor de mans executie in 1989, vormden de basis voor deze blik in het hoofd van Bundy. De man bekende voor zijn dood de moord op dertig vrouwen. En daarover vertelt hij opvallend openhartig.

‘Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes’ -te zien op Netflix

Ted Bundy: Falling for a Killer (2020) – Prime Video

Na het horen van de charismatische Bundy op Netflix, is een uitstap naar Prime Video nodig om het plaatje over Bundy compleet te krijgen. In ‘Ted Bundy: Falling for a Killer’ nemen enkele vrouwen voor het eerst plaats voor de camera. Er verschenen het afgelopen jaar al heel wat films en documentaires naar aanleiding van Bundy’s executie 30 jaar geleden, maar zijn ex-vriendin Elizabeth Kloepfer hield de boot af. Tot nu, want voor de Amazon-serie klapt ze voor het eerst uit de biecht. Zo zal ze vertellen over haar leven met de seriemoordenaar, maar ook hoe ze sporen vond in huis en zelf naar de politie stapte. Ook Kloepfer’s dochter Molly zal praten over hoe ze deels werd grootgebracht door Bundy.

‘Ted Bundy: Falling for a Killer’ -te zien op Prime Video

American Murder: The Family Next Door (2020) – Netflix

Niet enkel grote zaken die in de media spelen leveren voer voor aangrijpende documentaires. Dat bewijst ook ‘American Murder: the Family Next Door’. Na de verdwijning van Shanann Watts en haar twee jonge dochters komen nemen speurders al snel de man in het vizier. Op een kalme en doordachte manier neemt regisseur Jenny Popplewell ons mee in het verhaal en draagt zo bij aan de bewustwording van een groot maatschappelijk probleem: geweld tegen vrouwen.

‘American Murder: The Family Next Door’ -te zien op Netflix

The Disappearance of Phoenix Coldon (2018) – Streamz

Op 18 december 2011 werd de jeep van Phoenix Coldon gevonden in een ruige buurt van St. Louis in het Amerikaanse Missouri. Haar handtas, bril, schoenen en identiteitskaart lagen er allemaal nog in. Maar van de jonge zwarte vrouw die het voertuig bestuurde ontbrak elk spoor. Noch de politie, noch de media sprongen op de zaak, waardoor kostbare tijd verloren ging. Haar ouders bleven echter niet op hun lauweren rusten en spraken al hun geld aan - tot ze zelfs hun huis moesten verkopen - om de zoektocht naar hun dochter levend te houden. Jaren later pas probeert reporter Shawndrea Thomas samen met de gepensioneerde agent Joe Delia de onopgeloste zaak te onderzoeken.

Benieuwd hoe deze zaak afloopt? Bekijk ‘The Disappearance of Phoenix Coldon ‘ op Streamz

Tijd over? Lees hier onze andere streamingtips.

Lees ook