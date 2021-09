Urbanus openhartig in ‘The Best Of’: “Humor dient om onzekerheid te verbergen”

TV RECENSIE. ‘Lovecraft Country’: “Een dijk van een fantasie­ver­haal dat de spuigaten uitloopt”

11 september Soms is realiteit sterker dan fictie. En soms zijn beide zo los van het paadje af dat er een serie over moet gemaakt worden. En dat is ‘Lovecraft Country’ op Streamz. Een fantasydrama over fictieve monsters en minder fictieve horrors tegen de achtergrond van de rassenscheiding in het Amerika van de jaren ’50. Of u deze bovennatuurlijke boterham vol actie, spanning, drama en feelgood moet verorberen? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.