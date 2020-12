‘Undercover’ afgevoerd in Nederland: “Amper kijkers voor de tv-reeks”

TV ‘Undercover’ populair­ste serie van 2020 bij Nederland­se Net­flix-kij­kers

11 december ‘Undercover’ blijft potten breken in Nederland. De reeks met Tom Waes in de hoofdrol is de populairste reeks van het afgelopen jaar bij de Nederlandse Netflix-kijkers. De serie stond het langst in de top tien van meest bekeken titels, zo laat de streamingdienst weten.