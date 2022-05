“Uma doet aan amateurtoneel van het zwakste niveau”: onze man keek elke zondag naar ‘De mol’ en geeft zijn finale prognose

TVZondagavond omstreeks half tien weten we eindelijk wie écht de tweede saboteur is in dat vermaledijde jubileumseizoen van ‘De Mol’, en ook wie hem of haar ontmaskert en ruim 26.000 euro rijker wordt. Onze man keek elke zondag trouw naar het programma, speurde wekenlang naar tips en theorieën, en geeft nu zijn finale prognose. Uma, Yens of Sven: wie is de mol? “Als de sfinx de mol is, dan heeft hij de groepspot goed gespekt.”