Uitzending van ‘VTM Nieuws’ abrupt onderbroken door technische storing

TV Oplettende kijker ontdekt montage­fout in ‘The Last of Us’: “Zijn dat crewleden?”

Dat de nieuwe HBO-reeks ‘The Last of Us’ wereldwijd hoge toppen scheert, is geen geheim. De postapocalyptische serie wordt dan ook overladen met lof en kreeg zelfs al na de tweede aflevering groen licht voor een vervolgseizoen. Maar nu strooit een oplettende kijker toch wat roet in het eten. Hij spotte een grote montagefout in de zesde aflevering én deelt de beelden nu op TikTok.