Uitvinder Anthony Liekens uit ‘Team Scheire’: "Ik wil de grootste nerd van België worden”

“Dees is mijn kot, hier gebeurt het.” In de garage van Anthony Liekens, thuis in Schilde, is er geen plaats voor een auto. Wel voor een 3D-printer, een lasercutter en een soldeerhoek. Dit is zijn uitvinderslabo. “Net zoals professor Gobelijn of professor Barabas heb ik mijn eigen plekje. Enkel een douche en een matras mis ik hier nog. (lacht)” Een van de vier muren is gevuld met een prachtige graffiti-tekening van een astronaut. Dat is niet zomaar.