Uitverkoop in De Dreef zorgt voor paniek bij soapfans: is het einde van ‘Thuis’ in zicht?

TV‘Stopt ‘Thuis’ er definitief mee, want iedereen zet zijn inboedel te koop?’ Die vraag zorgde online voor nogal wat paniek bij heel wat soapfans. Op een kijkersforum stonden immers ook enkele foto’s om die veronderstelling te rechtvaardigen. Op de beelden waren diverse huizen uit ‘Thuis’ herkenbaar en was ook te zien hoe allerlei spullen te koop werden aangeboden. Houdt ‘Thuis’ een uitverkoop en is het einde in zicht? ‘TV Familie’ trok op onderzoek en vertelt wat er aan de hand is.