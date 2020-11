Uitspraak Umi Defoort over K-pop wordt uit herhalingen van ‘De Slimste Mens’ geknipt

Die uitspraken leveren hem nu veel kritiek op van fans van het genre. Een van hen deelde op Twitter een lang bericht dat ze aan Defoort “en alle anderen die niet zo'n brede kijk op de K-popwereld hebben", richtte. “Ik heb er totaal geen problemen mee dat dit je genre niet is", schreef ze. “Ieder zijn ding natuurlijk. Maar het feit dat je op nationale tv de ‘darkside van de K-pop’ bovenhaalt, stoort niet alleen mij, maar heel wat andere Belgische army’s (de bijnaam van de fans, red.) ook. Ten eerste: wat je vertelde over de drie labels is niet waar. Er zijn er heel wat meer. Ten tweede worden ze niet vanaf hun negende of tiende ‘gecast’, ‘geschoold' en ‘opgeleid’." Ook de opmerking van de producer dat alle sterren onder het mes gaan, viel in slechte aarde. “Hoe ze eruit zien is geen gevolg van botox of andere ingrepen. Het is hun lichaam, altijd al zo geweest. Ja, ze dragen make-up, maar wat is daar mis mee? Maar zich laten opereren? Dat is een no go, en een van de grootste misvattingen over de industrie van mensen die er blijkbaar niet zo veel van weten. En ze worden niet zomaar kunstmatig samengezet. BTS deed auditie en had een training en voorbereiding van drie jaar voor hun debuut. Als laatste wil ik nog graag meedelen dat BTS enorm veel liedjes zelf schrijft.” Met haar bericht hoopt het meisje de “negatieve opvattingen over BTS en K-pop" te ontkrachten. “Zo'n dingen doen enorm veel pijn om te horen, zeker omdat het leugens zijn.”