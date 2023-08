Uitbesteding van ‘Thuis’ is niet de besparing waar VRT op hoopte, en dat zal de kijker geweten hebben

tv “De perfecte partner, maar slechte seks, wat dan?”: deelneem­sters ‘Love Island’ over afknappers tussen de lakens

Het nieuwe seizoen van ‘Love Island’ is maandag gestart op Streamz. In de eerste aflevering hebben vijf deelneemsters al meteen een gesprek over ‘red flags’, zeg maar afknappers in bed. Mannen die opscheppen, bijvoorbeeld, maar er dan niks van bakken. “Mannen met de grootste praatjes zijn het slechtst in bed. Vreselijk!”, klinkt het. Maar wat als de seks met de perfecte partner echt niet goed zit? Wat dan?