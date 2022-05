Uitbesteding ‘Thuis’ kost VRT minder, maar belastingbetaler mogelijk meer

TV Psychologe Sarah Van Pelt heeft taaie klant aan Junior Planckaert: “Het kostte tijd voor hij zich bloot durfde geven”

Sarah Van Pelt (42) is psychologe, psychotherapeute en seksuologe. Ze werkt achter de schermen mee aan de screening en begeleiding van deelnemers aan tv-programma’s zoals ‘Blind Gekocht’, ‘Bake Off Vlaanderen’, ‘Klopjacht’ of ‘Kamp Waes’. En ja, ze gaat met ook Junior Planckaert op zoek naar zijn volgende liefde. Maar hem koppelen wil ze opvallend genoeg niet. “Als ik het gevoel had dat hij er maar half voor wilde gaan, had ik nee gezegd.”

