Uit de kleren tegen kanker: deze BV’s geven zich in nieuw tv-programma letterlijk bloot

Niels en Dieter trekken het project. Zij kwamen van dichtbij in aanraking met kanker via hun vaders, die beiden prostaatkanker kregen. Het duo ging op zoek naar collega-BV’s om voor het goeie doel uit de kleren te gaan. Het format van het programma liep eerder al in het buitenland. Zo was er in Engeland ‘The Real Full Monty’ en in Nederland ‘For One Night Only: he-le-maal naakt’.

‘Kom op tegen Kanker, alles in de strijd’ wil met de spraakmakende uitdaging van deze acht durvers vooral het taboe doorbreken rond mannenkankers, meer specifiek rond prostaat- en teelbalkanker. ‘Als de zes moedige collega’s en wijzelf uit de kleren durven gaan voor heel Vlaanderen, dan moet elke Vlaamse man toch eens over het thema durven praten met zijn huisarts?’, maken gastheren Niels Destadsbader en Dieter Coppens duidelijk.

Volledig scherm BV's die meedoen aan 'Alles in de strijd', programma waarin ze leren strippen voor het goede doel © VRT

De Vlaamse zoektocht naar bekend mannelijk striptalent verliep met horten en stoten, maar toch voorspoedig. Vanaf morgen immers gaan dus acht bekende mannen uit de kleren. Niels, Dieter, Warre, Guga, Malik, Bart, Joris en Rik gaan, als apotheose van een dansopleiding, tijdens een stripact in het Kursaal Oostende op 26 oktober helemaal naakt. Ze doen dat uiteraard niet zomaar of om te stunten, wél omdat ze een missie hebben. Ze tonen niet alleen hun lichaam, maar vooral hun engagement om kanker bij mannen eindelijk open en bloot bespreekbaar te maken. Daarvoor gooien ze alles in de strijd.

De acht mannen worden getraind en bijgestaan door de internationaal gewaardeerde choreograaf Roy Julen. Julen (werkte onder andere met Diana Ross en Stromae, en voor ‘So You Think You Can Dance). Hij neemt de acht mannen onder zijn hoede en wil hen in drie maanden tijd klaarstomen tot verleidelijke dansers in een stijlvolle, maar gewaagde stripact. Roy daagt zijn strippers in spé voortdurend uit om hun danskwaliteiten te verbeteren en tegelijk om hun schaamte te overwinnen. Hij wil er absoluut voor zorgen dat ze zich alle acht honderd procent smijten voor hun finale act. De moeilijke weg naar de act en het resultaat is vanaf morgen, donderdag, te zien op Eén.

Tickets voor de slotopnames zijn nog te verkrijgen op vrtmax.be/doemee

Guga Baul (36) Volledig scherm Guga Baul © Gregory Van Gansen / Photonews - Acteur, komiek en imitator - Bekend van ‘Tegen de sterren op’ en als IJskoning in ‘The Masked Singer’ - Doet mee voor het goede doel Rik Verheye (35) Volledig scherm Rik Verheye © Photo News - Acteur - Bekend van ‘Callboys’ en ‘Nonkels’. - Doet mee voor het goede doel Bart Peeters (62) Volledig scherm Bart Peeters © Filip Vanden Berghe - Zanger, presentator, acteur - Bekend van ‘Eurosong’, ‘Merci voor de muziek’ en ‘The Voice van Vlaanderen’ - Schoonbroer Warre Borgmans kreeg jaren geleden prostaatkanker Warre Borgmans (66) Volledig scherm Warre Borgmans © Kristof Ghyselinck - Acteur - Bekend van ‘Windkracht 10’, ‘De ronde’ en ‘Zone stad’. - Kreeg zelf jaren geleden prostaatkanker Joris Brys (33) Volledig scherm Joris Brys © RV - Sport- en radiojournalist - Werkt voor Play4 en Studio Brussel - Volgde radiostem Christophe Lambrecht op toen die in 2019 onverwacht stierf. Malik Mohammed (29) Volledig scherm Malik Mohammed © Kristof Ghyselinck - Danser, acteur - Won in 2015 ‘So You Think You Can Dance’. - Kent vrienden die met kanker zijn geconfronteerd Niels Destadsbader (34) Volledig scherm Niels Destadsbader © Tessa Kraan - Zanger, presentator, acteur - Bekend van ‘The Masked Singer’ en hits als ‘De wereld Draait Voor Jou’. - Zijn vader kreeg de diagnose prostaatkanker Dieter Coppens (44) Volledig scherm Dieter Coppens © © VRT - Thomas Geuens - Presentator - Bekend van ‘Down the Road’ - Zijn vader kreeg de diagnose prostaatkanker

LEES OOK: