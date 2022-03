“U2, zijn die ooit doorgebroken?”: Steven Van Herreweghe introduceert de jaren 80 bij tieners

TVNa vijf jaar in de luwte stelt Steven Van Herreweghe (44) opnieuw zijn tenten op in primetime op Eén. Een plek in de schijnwerpers na een jaar in het donkere VRT-archief doorgebracht te hebben. De zelfverklaarde Indiana Jones - die nu tieners laat kennismaken met de jaren 80 - licht zijn nieuwe worp toe, vertelt waarom zo lang geen eigen programma had en blikt terugop zijn eigen eighties. “Dat meisjes alleen op oudere jongens vielen, dat was het grootste drama.”