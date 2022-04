“U komt hier zonder bewijsstukken?”: vrederechter geeft advocaat fikse veeg uit de pan

TVHet gaat er woensdagavond weer hard aan toe in ‘Vrederechters’. Een supermarkt eist een betaling van een klant van een online bestelling. De klant beweert dat hij die bestelling nooit heeft ontvangen. De advocaat van de supermarkt kon helaas niet komen, dus heeft hij een vervangende collega gestuurd. Die collega is met niets in orde en daar kan de vrederechter niet met lachen.