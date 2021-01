U dacht dat in ondergoed daten er al over was? Dit zijn de meest bizarre datingshows ter wereld

TVTijdens de eerste date meteen in ondergoed tussen de lakens duiken, da's het concept van ' Uit de kleren ', gisteravond voor het eerst op VTM 2. Een ongewoon uitgangspunt om de ware te leren kennen, al bestaan er in tv-land nog vreemdere manieren om op zoek te gaan naar de liefde. Deze bizarre datingshows werden al op de wereld losgelaten.

‘I Wanna Marry Harry'

Daten met koninklijke lookalike

In 2014 was Meghan Markle nog gewoon die actrice uit 'Suits' en prins Harry één van de meest begeerlijke vrijgezellen van Groot-Brittannië. Dat de royal zo populair was bij het vrouwelijke geslacht, was ook Fox opgevallen, waarop de zender er dan maar een datingshow rond bedacht. In het groots aangekondigde 'I Wanna Marry Harry' dongen twaalf vrouwen naar de hand van de prins. Of dat dachten ze toch, want uiteraard ging de Brit niet echt op tv op zoek naar de ware - de Queen zou wellicht een hartstilstand gekregen hebben. In werkelijkheid trokken de dames op date met de doodnormale Matt Hicks, die zich voordeed als de prins. Pas aan het einde van de rit onthulde de man - die een uitgebreide stoomcursus 'prins zijn' kreeg - zijn ware identiteit.

‘Sexy Beasts'

'The Masked Singer' zonder muziek

Dat goeie looks overrated zijn, probeerden ze op BBC aan te tonen in 'Sexy Beasts', een soort van 'The Masked Singer', maar dan zonder straffe zangpartijen. De singles leerden elkaar kennen terwijl ze vermomd waren als alien, duivel of monster. Pas als er een goeie klik was, mochten de maskers af. De show was amper één jaar te zien, maar intussen raakte het nieuws bekend dat Netflix binnenkort een 'reboot' zal uitzenden. Daar zal het wereldwijde succes van 'The Masked Singer' ongetwijfeld voor iets tussen zitten.

‘Naked Attraction'

Álle kleren uit

Terwijl de vrijgezellen in 'Uit de kleren' hun ondergoed nog mogen aanhouden, is dat in 'Naked Attraction' niet het geval. In die show, bij ons te zien op VIJF, kiest een vrijgezel tussen zes kandidaten, die poedelnaakt in een glazen kooi staan. Stap voor stap krijgt de single meer lichaamsdelen te zien. Eerst worden de voeten getoond, dan de benen, de geslachtsdelen en tot slot het hoofd. In elke ronde valt een kandidaat af. Op het einde kiest de vrijgezel zijn of haar favoriet en gaan de twee op date, dit keer wel met kleren aan.

‘Labor of Love'

Op zoek naar meest geschikte spermadonor

Het idee van de Fox-realityreeks 'Labor of Love' is weinig romantisch. De 41-jarige Kristy Katzmann gaat daarin niet zozeer op zoek naar de prins op het witte paard, maar wel naar het meest geschikte zaad. De vrouw wil namelijk de perfecte spermadonor vinden om eindelijk mama te kunnen worden en een gezin te stichten. In de eerste aflevering vindt dan ook geen gezellig afspraakje plaats, maar moeten de potentiële papa's meteen een staaltje sperma afstaan voor analyse. "Je had geen tijd om te wennen. Je ontmoet een prachtige vrouw, en meteen daarna is het tijd voor spermamonsters", aldus één van de kandidaten.

‘Chains of Love’

Geen ontsnappen aan

Wie deelnam aan ‘Chains of Love’ kon geen smoesje bedenken om aan z’n date te ontsnappen. Vijf kandidaten werden namelijk letterlijk aan elkaar vastgeketend. En dat voor - hou je vast - vier dagen en evenveel nachten. In plaats van romantische taferelen, leverde het programma dan ook vooral hilariteit en ongemakkelijke situaties op. Boodschappen doen terwijl je vastgebonden zit aan vier potentiële partners, bleek niet zo evident te zijn. Om van douchen en slapen nog maar te zwijgen. Een succes werd het dan ook niet, want de show liep slechts één seizoen op de Amerikaanse tv.

Volledig scherm © CBS