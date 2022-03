Twitter vol lof over Niels Albert na zijn pleidooi tegen Walter Damen in ‘De verraders’

TV RECENSIE. ‘Upload 2’: “Een virtuele an­ti-he­mel waar we met plezier nog eens induiken”

Dat er leven is na de dood leerde u al in seizoen één van ‘Upload’, maar in seizoen twee verkent u hoe u van de dood terug kunt downloaden naar het oorspronkelijke leven. Of deze humoristische Prime Video-reeks, over een virtueel en paradijselijk hiernamaals waar uw bewustzijn digitaal in leven wordt gehouden, na twee jaar afwezigheid ook succesvol op uw scherm kan herrijzen? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.

15 maart