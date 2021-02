Twist tijdens ‘De Bachelorette’: Nikias blijkt spion van Elke Clijsters te zijn

Twaalf weken lang zullen de kandidaten nauwkeurig in het oog gehouden worden door Nikias (33). De helikopterpiloot is een van de twee beste vrienden van de kersverse bachelorette en moet haar dan ook behoeden voor foute keuzes. “Ik vertrouw hem door en door”, aldus Elke. “Ik ben blij dat er iemand bij is die me advies kan geven over dingen die ik zelf niet zie of hoor.”