Twist bij ‘Big Brother’: ging een van de bewoners effectief naar huis met 15.000 euro?

“De finale is in zicht. Als ik je vraag hoe jij je kansen inschat om de finale te halen, wat zou je dan zeggen? Ik heb één keer 15.000 euro weg te geven uit de gezamenlijke pot, aan diegene die bereid is vandaag om mijn huis te verlaten.” Met die woorden liet ‘Big Brother’ weten dat voor een van de kandidaten de exit wel eens sneller, maar ook winstgevender zou kunnen zijn dan verwacht.

Ondertussen wordt er op sociale media druk gehint dat de Nederlandse dj Matt Ardeo (20) het zekere voor het onzekere heeft genomen. Matt leek de grootste kanshebber voor een nieuwe nominatie deze week, en dat besefte hij zelf ook. Bovendien is het de kijkers van de livestream ook opgevallen dat de jongeman niet meer in beeld komt. En ook een post op het Instagramaccount van Matt laat alvast vermoeden dat Matt er met het geld vandoor is. Bij een foto met een ‘welkom thuis’-vlag poseert Matt immers met een cheque. “Heerlijk thuis met een gigantisch toffe ervaring en € 15.000 in the pocket!”, staat er als bijschrift te lezen.

Of Matt effectief naar huis is met het geld, zal vanavond duidelijk worden in de aflevering. Hoewel alles in die richting lijkt te wijzen, is het niet ondenkbaar dat ‘Big Brother’ de kijkers en de overgebleven bewoners op een dwaalspoor wil zetten. Wie de locatie checkt van Matt z’n laatste foto, merkt immers dat hij de MediArena in Amsterdam heeft opgegeven. Dat is de plek waar ‘Big Brother’ wordt opgenomen. Het is dus niet ondenkbaar dat Matt - na enkele dagen hotelquarantaine - weer in het huis verschijnt...