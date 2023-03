Twijfels bij boerin Cathy in ‘Boer zkt Vrouw’: “Is hij hier om plezier te maken, of is hij hier echt voor mij?”

TVVorige keer vroeg Cathy zich nog luidop af of liefde op het eerste gezicht dan toch niet bestond, deze week kampt de boerin echter met een hoop twijfels. Ze kan de speelse Kenny moeilijk inschatten en wil weten wat z'n intenties zijn. “Mijn eerste gevoel is dat ik hem heel graag zou meenemen naar de boerderijweek. Maar is hij hier om een beetje jol te maken en ambiance te brengen, of is hij hier echt voor mij? Ik weet het echt niet”, klinkt het in ‘Boer zkt Vrouw’. En dus neemt ze Kenny even apart voor een eerlijk gesprek. “Met welke intenties ben jij hier?”