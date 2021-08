Twijfelachtig gedrag en het eerste lingeriefeestje: zo ging ‘Temptation Island: Love or Leave’ van start

TVTwee Nederlandse en twee Belgische koppels zijn wederom de ultieme relatietest aangegaan in het hernieuwde ‘Temptation Island’. Fans van ‘guilty pleasure TV’ zitten de komende weken dus gebeiteld. De eerste passage op de beeldbuis stond meteen garant voor dubbele pret, want we kregen ineens twee afleveringen voorgeschoteld. Daarin kwamen we al meteen enkele bedenkelijke praktijken tegen, leerden we de functie van het zwembad kennen én werd er een nieuw spreekwoord gelanceerd.

Gratis op vakantie gaan, eeuwige showbizzroem en een carrière als influencer: ook dit jaar bleek de lokroep van zoveel klatergoud aanlokkelijk voor enkele koppels. Onder het mom dat ze ‘de ultieme relatietest’ aangingen, trokken vier stelletjes naar het Spaanse Sitges. Niet omdat Thailand te duur was, maar wél vanwege dat vuile c-beestje.

In de eerste aflevering leerden we vooral dat het begrip ‘stel’ voor sommige deelnemers ietwat sterk uitgedrukt is. Zowel bij het Belgische koppel Delphine en Bert als bij Nederlanders Deborah en Koen werd al een scheve schaats gereden. Voorlopig zetten we ons geld dus niet op deze twee setjes.

Donna (26) en Nico (26) uit België

Volledig scherm Donna en Nico - 'Temptation Island: Love or Leave'. © SBS

* 2,5 jaar samen

* Donna een voormalige kandidate voor Miss België die nu aan de bak komt als zelfstandig schoonheidsspecialiste én in het vleesverwerkend bedrijf van haar ouders werkt. Ook Nico werkt in die zaak, als transporteur. Voor Donna was het een coup de foudre toen ze Nico voor het eerst zag, hij had iets meer tijd nodig. Eén avondje uit, om precies te zijn.

* Reden deelname? Donna vindt het lastig om Nico te vertrouwen, en wil zekerder in de relatie staan. “Mijn zoektocht naar bevestiging”, vat Donna het samen.

* Mogelijke struikelblokken: aandachtige kijkers kunnen Nico nog kennen van enkele jaren geleden, toen hij deelnam aan ‘Ex on the Beach: Double Dutch’. Hoewel Nico toen extreem rustig leek, deed hij toch enkele opvallende uitspraken. Zo stelde hij indertijd dat ie al 67 bedpartners had gehad, dat ‘seks leuk is, maar dat er geen relatie op moet volgen’ en gaf hij zonder schroom toe dat hij in bijna al z’n relaties was vreemdgegaan. Plots snappen we die zoektocht naar bevestiging van Donna iets beter.

Julia (24) en Wouter (30) uit Nederland

Volledig scherm Julia & Wouter - 'Temptation Island: Love or Leave'. © SBS

* 1,5 jaar samen

* Wouter is de eigenaar van een sportschool, Julia heeft haar eigen beautysalon. De twee leerden elkaar kennen via Tinder.

* Reden deelname? Wouter heeft het - door slechte ervaringen uit het verleden - moeilijk om Julia te vertrouwen. Daar hoopt het stel via Tempteesjon verandering in te brengen. Want Wouter wil ‘geen tijd verspillen’. Romantisch.

Deborah (24) en Koen (27) uit Nederland

Volledig scherm Deborah & Koen - 'Temptation Island: Love or Leave'. © SBS

* 9 jaar samen. “Vrij lang”, aldus Monica.

* Deborah werkt als verkoopmedewerkster, Koen is programmeur. Al is het volgens onze favoriete Nederlandse roddelkoning Fawry Not Sawry best mogelijk dat Koen in een ver verleden ook meespeelde in ‘Pluk van de Petteflet.’

Volledig scherm De Nederlandse roddelkoning FawryNotSawry meent Koen van ergens te herkennen... © RV

* Reden deelname? Deborah had vorig jaar een seksvriendje. Al is ook Koen geen heilige: hij liep enkele jaren geleden met een meisje hand in hand op een festival. Het stel wil dan ook weten of het gras al dan niet groener is aan de overkant.

* Hoe dan ook: Deborah zorgt meteen voor dé quote van het programma.

Delphine (27) en Bert (34) uit België

Volledig scherm Delphine & Bert - 'Temptation Island: Love or Leave'. © SBS

* 10 jaar samen

* Delphine werkt als winkelbediende, Bert is zelfstandig energieconsultant. En nee, wij hebben ook geen idee wat hij dan exact doet.

* Toen Bert Delphine voor het eerst zag, was hij onmiddellijk betoverd door Delphine. Zij had toen nog een relatie, maar al snel bleek de aantrekkingskracht tussen beiden te groot en werden ze niet veel later een stel. Puur op uiterlijk afgaand moeten Delphine en Bert het meest atypische ‘Temptation’-koppel ooit zijn. Maar zoals dat vaak gaat in de wondere wereld der reality kan schijn bedriegen.

* Reden deelname? Bert heeft vijf jaar geleden - op een dronken avond - een andere vrouw gekust. Hij gaf weliswaar zélf z’n misstap toe, maar het vertrouwen van Delphine kreeg hierdoor (logischerwijs) een deuk. En dus volgt ze Bert overal, als een bloedhond. Compleet met een tracking app op zijn gsm. Héél gezond allemaal.

Dit jaar heeft de productie ervoor gezorgd dat Tempa as we knew it er toch een tikkeltje anders uitziet. Zoals we eerder al schreven: van gratuite scheefpoeperij is geen sprake meer, aangezien de sexy singles dit keer écht een relatie willen - en dus niet puur voor de sport voor relatiebreuken willen zorgen. Daarnaast werd er in beide villa’s ook een bijzondere functie toegekend aan de fotokadertjes op de slaapkamers. Daarop kunnen de koppelhelften immers boodschappen ontvangen. En ook het hartje dat in iedere slaapkamer omhoog hangt, heeft een betekenis. Wanneer dat oplicht, is er door de desbetreffende partner namelijk een connectie aangegaan, of zijn er twijfels over de relatie.



Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave' - presentatoren Viktor Verhulst en Monica Geuze mogen in deze hernieuwde ediie enkele verrassingen aankondigen voor de koppelhelften én de singles. © SBS

Ten slotte kreeg ook het zwembad een extra functie toebedeeld. Omdat de singles dit seizoen écht op zoek zijn naar liefde, hebben ze immers ook een rol in het hele gebeuren. Samen kunnen ze namelijk één koppel in de gevarenzone voor eliminatie brengen, als de vrijgezellen oordelen dat dit stel zich niet genoeg openstelt. Zodra een van de vier setjes in de gevarenzone zit, zal het zwembad oplichten. De koppels - die niet weten wie van de acht koppelhelften in die danger zone zit - hebben vanaf dat oplichtmoment 24 uur de tijd om de singles te overtuigen van een langer verblijf. Als dat niet lukt, moet dat koppel onverbiddelijk het programma verlaten.

Maar bon, voor het zover is, halen de jongens en meisjes van de productie eerst nog een ander grapje uit. Zo krijgen de koppels - in de villa van de mannen - allemaal samen de 24 singles te zien. Ons Delphine is alvast #notimpressed. “Zo schoon vind ik ze niet. Precies een pornovilla”, klinkt het. Over Shallie stelt ons Delphine dat ‘ze geen mooie tieten heeft, maar luchtballonnen’. Netjes.

Nico is iets meer vergevingsgezind. Hij stelt - remember z’n hoogdagen bij ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ - dat alle dames er goed uitzien. Waarna Donna zich opmerkelijk naïef toont, en stelt dat ze geen bedreiging ziet. “Ik was aan het zoeken naar iemand die op mij lijkt, maar ik heb dat niet echt gevonden”, klinkt het.

En dan verschijnen presentatoren Monica Geuze en Viktor Verhulst opnieuw ten tonele. Zij zeggen tegen de koppels dat ze nog even afscheid mogen nemen van elkaar. Vooral bij Julia en Wouter en Donna en Nico gaat dat gepaard met de nodige emoties. Bij Julia vloeien er traantjes, terwijl Nico dan weer een armbandje aan Donna geeft. *cue de ooh’s en aah’s*

Gemaakt om te foefelen

Bert heeft het dan weer lastiger met ons Delphine. Zij wil per se weten waar Bert slaapt, en eist een tour door de villa. Vooral het feit dat de badkamer op geen enkele manier kan worden afgesloten, werkt haar danig op de zenuwen. “De villa van de mannen is echt gemaakt om te foefelen”, besluit ze. Het lijkt wel alsof dat - badum tsjing - de bedoeling van de productie is. Lijkt hé.

Enfin: twitterend Nederland heeft - waar de eerste twee afleveringen gisteren op tv waren - hun oordeel geveld.

Vervolgens trekken de koppelhelften naar hun respectievelijke stulpjes. Ons Delphine is niet tevreden, maar ze is stiekem wel een beetje blij dat Bert weent bij het afscheid. Donna geeft dan weer een peptalk: “We zijn één team, denk aan wat ge hebt”, klinkt het voor vertrek.

Daarna is het tijd voor de hosts om de koppelhelften op te zoeken in hun respectievelijke stulpjes, én de vrijgezellen in hun kielzog mee te brengen. Donna snapt het concept plots niet helemaal meer. Zij laat weten dat ze liever een girls night had gehouden, waarbij maskertjes zouden gelegd worden en de nagels - komt ie - onder handen zouden worden genomen.

Verrassend genoeg blijkt daarna bij de vrouwelijke koppelhelften dat ons Delphine de meest sociale van de vier is. Al kan de info die ze met de vrijgezellen deelt - over hoe ze vijf jaar na datum Bert nog steeds niet kan vertrouwen - geen indruk maken op sexy single Serayo. “Heel toxic”, oordeelt hij over de relatie van ons Delphine. We gaan hem geen ongelijk geven.

In de andere villa zitten Nico en Wouter al snel in de jacuzzi. Het duurt dan ook niet lang voor de heren gezelschap krijgen van enkele singles.

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave' - Nico en Wouter. © SBS

En nog voor de aflevering goed en wel op gang getrapt is, klikt het al bijzonder goed tussen Wouter en Chelsy. En dat levert diepgravende vragen op, genre: “Zijn uw borsten echt?” Maar het wérkt wel, aangezien Chelsy hem niet veel later een kus op de wang geeft. En Wouter z’n uitverkoren single vergelijkt met PornHub. Het duurt hierna niet lang voor Julia - in het gezelschap van de andere drie dames - de beelden van Wouter en Chelsy te zien krijgt. Die dat uiteraard ‘niet zo leuk’ vindt.

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave' - single Chelsy. © SBS

Nico blijkt dan weer onder de indruk van Laure, die net als hij voetbalt. “Want het is leuk als een meisje iets met een bal kan. Of ballen.” Nee, we verzinnen het niet.

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave' - single Laure © SBS

Bert heeft het dan weer moeilijk omdat hij niet naast ons Delphine kan wakker worden. Hij heeft op die tien jaar dat ze samen zijn welgeteld één weekend zonder haar doorgebracht. Ons Delphine deelt ook in de tranen, al heeft zij een iets andere beweegreden. Ze weent namelijk omdat ze niet weet wat Bert aan het doen is.

Enfin, voor ons Delphine en Bert de volledige schermtijd opeisen, kondigen Monica en Victor aan dat de koppelhelften elk twee singles mogen uitkiezen voor een groepsdate. Bert kiest voor Joyce - de Belgische - en Jolien, Nico voor Laure en Jamila, Koen gaat voor Kim en Shari - bij de burgerlijke stand beter gekend als Shallie, maar kom -, Wouter laat dan weer z’n oog vallen op Presley en Noëlle. Tot redelijk ongenoegen van Chelsy, al probeert ze dat wel zeer overtuigend - ahum - weg te stoppen. Bij de dames gaat Delphine voor Kevin en Maxime, Donna voor Bob en Yannick, Deborah voor Jimi en Joop, en Julia voor Jake en Willem.

Dat levert een hoop gezellige gesprekken op. Al is er van een overdaad aan blote borsten, strakke billen en allround scheefpoeperij - toch de reden waarom je naar dit programma kijkt - nog geen sprake. Gelukkig krijgen we als afsluiter toch een kleine heropflakkering van het oude ‘Temptation Island’, dankzij het avondlijke themafeestje in lingerie bij de mannen. Bert ontdekt er plots dat een blote poep ook interessant is als die niet van ons Delphine is...

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave' - themafeest bij de mannen. © RV

Tot volgende week!

