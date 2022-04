Twijfel slaat toe bij Elien uit ‘Boer zkt vrouw’: “Ik wil duidelijkheid”

TV Vrachtwa­gen­chauf­feur laat alles achter en wordt monnik in ‘Alloo En Tot Ziens’: “Mijn opperste geluk”

Toen Luk Geert voor het eerst ontmoette, was hij volledig in de ban van Hare Krishna. Hij leefde toen in een mobil home. Ondertussen is hij vrachtwagenchauffeur en woont hij met zijn gezin in Oostende, maar niet voor lang meer. Geert is nog steeds volledig in de ban van Hare Krishna en trekt binnenkort in in een klooster, zo vertelt hij in ‘Alloo En Tot Ziens’.

