Twijfel slaat opnieuw toe bij Vera in ‘Big Brother’: "Ik weet niet wat ik hier moet van denken”

TV Nina Derwael triomfeert en Lotte Vanweze­mael danst met een vrouw: dit was ‘Dancing with the Stars’

De vijfde liveshow van ‘Dancing with the Stars’ leverde alweer enkele geslaagde (en minder geslaagde) choreografieën op. In deze ‘Switch Up’-aflevering zette Nina alweer een fenomenale tour de force neer, die haar zelfs een staande ovatie opleverde. Ook seksuologe Lotte Vanwezemael zorgde voor een straffe prestatie, door samen met Björk het allereerste vrouwelijke dansduo in de geschiedenis van het programma te vormen. “Hopelijk kan dit in de toekomst wat vaker.”

30 januari