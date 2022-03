"Tweede worden is onaanvaardaar": een van deze duo's wint straks een droomjob op Zanzibar

TV Na de dramati­sche brand in ‘Familie’: verdwijnt ook in ‘Thuis’ een van de hoofdperso­na­ges?

Het zijn bewogen tijden in soapland. Nadat maandag in ‘Familie’ twee populaire personages stierven in een tragische brand, lijkt het erop dat ook in concurrent ‘Thuis' een van de hoofdpersonages voor z'n leven moet vrezen. Peter (Geert Hunaerts) is namelijk al een tijdje van de radar verdwenen en gisterenavond bleek dat de toekomst er wellicht niet zo goed uitziet voor de advocaat.

