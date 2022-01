Tweede seizoen voor ‘De Twaalf’ en Matteo Simoni keert terug naar WOII: dit is binnenkort te zien op uw scherm

TVVlaanderen investeert al jaren in eigen producties, en dat is ook dit jaar niet anders. Er zit heel wat moois aan te komen: onder meer het tweede seizoen van ‘De Twaalf’, films met acteurs als Ward Kerremans en Matteo Simoni, en een docuserie over Mobutu.

Om al die verschillende audiovisuele producties te steunen, investeerde Screen Flanders 2,5 miljoen euro. Dat nieuws maakte Vlaams minister van Economie Hilde Crevits zondag bekend. “Onze Vlaamse producties worden wereldwijd bemind. De fictiereeks ‘De Twaalf’ bijvoorbeeld werd onlangs verkocht aan tal van landen en is te vinden op Netflix, ook ‘De Smurfen’ is een internationaal succes. Met deze steunmaatregel willen we Vlaanderen blijvend op de kaart zetten als creatieve en kwaliteitsvolle audiovisuele regio”, aldus Crevits. “Elke euro subsidie brengt ruim 8 euro investering op. Het zorgt voor extra werkgelegenheid en verdere professionalisering.” De steunbedragen variëren tussen 40.000 euro en 350.000 euro per project.

Sommige titels, zoals het tweede seizoen van ‘Fair Trade’, werden eerder al aangekondigd. De onderstaande projecten zijn nieuw:

1. Maaike Cafmeyer keert terug voor het tweede seizoen ‘De Twaalf’

In het tweede seizoen van’ De Twaalf’ buigen de juryleden zich over de ‘Assepoestermoord’, waarbij Anton en zijn dochter Julie aangeklaagd worden voor de moord op Marianne, de partner van Anton en stiefmoeder van Julie. Julie beweert alleen gehandeld te hebben maar het parket gelooft dat ze haar vader beschermt en dat ze de moord samen hebben gepleegd. ‘De Twaalf’ is een productie van het Vlaamse Eyeworks Film & TV Drama en zal te zien zijn op één en via Proximus.

2. Bart Hollanders nodigt ‘Exen’ uit op zijn trouwfeest

Wanneer de onhandige Gilles vier exen uitnodigt op zijn trouwfeest, barst de bom met zijn verloofde Yasmine. Bart Hollanders, bekend van onder meer ‘Callboys’ en ‘Dealer’, zal de hoofdrol vertolken. Bert Moerman, Bert Van Dael (‘Beau Séjour’), Gitte Nuyens en Joost Vandecasteele (‘We moeten eens praten’) schreven samen het scenario van deze serie, die geregisseerd zal worden door Pieter Van Hees. De serie zal te zien zijn op Streamz.

3. Nieuwe docuserie ‘Mobutu’

Een vierdelig portret van Joseph-Désiré Mobutu (1930-1997), verteld vanuit een hedendaags perspectief. Hij was een dictator zoals Afrika er zelden één heeft gekend en bleef in Congo tweeëndertig jaar lang aan de macht. Zijn leven lang heeft Mobutu gependeld tussen een Westers neokoloniaal beleid en een drang naar Afrikaanse ‘authenticiteit’. De docuserie zal te zien zijn op Canvas en via Proximus.

4. Hoofdrol voor Ward Kerremans

Een op ‘likes’ beluste influencer en jonge vader van een eerstgeboren zoontje ontdekt een duister geheim in het verleden van zijn dementerende vader. Hij begint een diepgaand onderzoek om de verschrikkelijke waarheid aan de oppervlakte te brengen, maar raakt door slaapgebrek steeds verder verstrikt in heden, verleden en zijn eigen psyche. In deze psychologische triller vertolkt Ward Kerremans, bekend van ‘Grond’ en ‘Glad Ijs’, de hoofdrol. ‘Noise’ is een productie van het Vlaamse Lompvis en Caviar Antwerp.

4. Matteo Simoni keert terug naar WOII

Gebaseerd op de bestseller van Jeroen Olyslaegers, vertelt ‘WIL’ het verhaal van hulpagent Wilfried Wils, die aan het begin van de Tweede Wereldoorlog heen en weer wordt geslingerd tussen de Duitse bezetter en het verzet. Tim Mielants regisseert deze historische speelfilm met Stef Aerts (‘De bende van Jan de Lichte’) en Matteo Simoni (‘Rookie’, ‘Zillion’) in de hoofdrollen.

