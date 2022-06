Tweede seizoen van ‘Vakantiehuis for life’ komt er deze zomer nog aan

TV RECENSIE. ‘Chloe’: “Er is maar één vrouw de ster van deze reeks en ze heet niet Chloe”

Vrouwen die oplichten. Als we iets geleerd hebben van ‘Inventing Anna’, dan is het wel dat ze vroeg of laat tegen de lamp lopen en berooid achter de tralies belanden. Maar wat als ze de held van het verhaal worden? ‘The Crown’-actrice Erin Doherty kruipt in de huid van de gedesillusioneerde twintiger Becky, die onder een valse identiteit de plotse dood van Chloe - de vrouw die ze dag in dag uit dwangmatig op het internet volgt - wil ontcijferen. Of deze eigentijdse thrillerserie op Prime Video, van de hand van ‘Sex Education’-alumna Alice Seabright, ook uw volgende verslaving moet worden? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.

26 juni