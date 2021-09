Tweede seizoen van ‘Tiger King’ komt dit jaar nog naar Netflix

TVGoed nieuws voor fans van ‘Tiger King’, want de populaire Netflixreeks krijgt eindelijk een vervolg. Dat maakte het streamingplatform zelf bekend. Op meer details is het nog eventjes wachten, maar bij Netflix lieten ze alvast weten dat we ook in het tweede deel heel wat waanzinnige toestanden én een stevige dosis chaos mogen verwachten.

De geruchten dat ‘Tiger King’ een vervolg krijgt, doen al langer de rond. “Coming soon”, stond er vorige maand nog te lezen op de landingspagina van ‘Tiger King’ op Netflix. Niet veel later werd het bericht in kwestie snel verwijderd, maar ondertussen is er geen ontkennen meer aan. Het tweede deel van de documentaire verschijnt nog voor het einde van het jaar op het streamingplatform.

Veel vraagtekens

Hoe dat tweede seizoen in elkaar zal zitten, blijft voorlopig een raadsel. Joe Exotic zit momenteel een celstraf van 22 jaar uit, naar verluidt zou hij pas ten vroegste in 2036 vrijkomen. Of de makers in de gevangenis zijn gaan filmen, is onduidelijk. Carole Baskin heeft dan weer al publiekelijk laten weten dat ze niét zal meewerken aan het tweede seizoen van de reeks.

Naast het tweede seizoen van ‘Tiger King’ kondigde Netflix nog een aantal andere documentaires aan. Het gaat onder meer om ‘The Puppet Master: Hunting the Ultimate Conman’, ‘The Tinder Swindler’, ‘Trust No One: The Hunt for the Crypto King’ en ‘Bad Vegan’. Al deze titels komen in 2022 naar Netflix.

