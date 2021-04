Tweede seizoen van ‘The Witcher’ nog dit jaar op Netflix

TV Cath Luyten klopt aan bij Kris en Yves in ‘Buurman, wat doet u nu?’: “Ze zijn nog steeds diezelfde grote charmeurs”

20 april Vanaf woensdag 5 mei is Cath Luyten te zien op Eén met een nieuw seizoen van ‘Buurman, wat doet u nu?’. In deze nieuwe reeks gaat ze zes keer op bezoek bij unieke Vlaamse persoonlijkheden om te koesteren in ons collectieve geheugen.’Buurman, wat doet u nu?’ staat dit seizoen dus vooral voor hoe gaat het nog met u? Met die vraag mag Cath aankloppen bij Sien Eggers, Stefan Everts, Sandra Kim, Petra De Sutter, Benny Claessens én Kris & Yves.