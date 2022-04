Tweede seizoen van ‘Squid Game’ wellicht pas eind 2024 op Netflix

Showbizz Martien Meiland is halfblind: “Toen ik vier jaar was, heb ik een schaar in mijn oog gestoken”

Deze avond maakt Martien Meiland (60) z'n opwachting in ‘Viva La Feta’. Otto-Jan neemt de realityster mee de zee voor een frisse duik en merkt op dat Martien twee verschillende oogkleuren heeft. Maar daar is een goede reden voor: hij is blind aan één oog nadat hij als kind een schaar in z'n oog stak. “Ik heb een jaar in het ziekenhuis gelegen, van mij 4 tot mijn 5 jaar, en ik ben negen keer geopereerd.”

4 april