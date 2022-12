Tweede seizoen van 'Het Hoge Noorden' met Annemie Struyf deze maand nog te zien op televisie

TV Spelpro­gram­ma ‘De verraders’ krijgt een Amerikaan­se versie, Britse versie is momenteel op tv

Het Nederlandse spelprogramma ‘De verraders’ breidt uit naar het buitenland. Na het enorme succes bij onze noorderburen was België één van de eerste landen om het populaire format over te nemen. Maar de interesse voor het psychologisch spelprogramma is veel groter. Zo is er momenteel in Engeland de Britse versie te zien en vanaf 12 januari 2023 volgt er ook een Amerikaanse versie.

