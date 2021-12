Tweede seizoen van ‘Emily in Paris’ kreeg upgrade na alle kritiek: “Meer vrouwen, meer kleur”

TVGoed nieuws voor fans van ‘Emily in Paris’, want vanaf vandaag staat het tweede seizoen op Netflix. Het eerste deel van de reeks was een groot succes. Op amper 28 dagen werd de serie door maar liefst 58 miljoen mensen bekeken, maar de avonturen van Emily konden ook op heel wat kritiek rekenen. Al hebben de producenten daar wel hun lessen uit getrokken voor het vervolg.

Vooral bij de Fransen zelf viel de Netflix-serie niet in de smaak. “Deze reeks heeft letterlijk élk cliché over ons land in beeld gebracht alsof het harde waarheid was”, klonk het nors. Maar de vele clichés waren uiteindelijk niet het ergste. Het zijn de misvormde karaktereigenschappen van de ‘lokale bevolking’ in de show, die de Fransen echt dwarszitten. “Dat we overal afgebeeld worden met een stokbrood onder onze arm, daar kunnen we mee leven. Maar ‘Emily In Paris’ laat uitschijnen dat alle Parijzenaars gemene, luie snobs met Birkin-tassen zijn die steevast uren te laat op hun werk komen en een sigaret opsteken zodra ze uit de fitness stappen. Oh ja, en de rest van hun tijd brengen ze door met het bedriegen van hun vrouw.”

Bedenker Darren Star heeft wel geen spijt dat “Parijs door een betoverende lens is bekeken.” Volgens Star, die ook ‘Sex and the City’ maakte, is de show bedoeld als een “liefdesbrief aan Parijs” die door de ogen van Emily te zien is. “Het eerste dat ze ziet, zijn de clichés omdat het vanuit haar oogpunt is gemaakt”, zei hij tegen The Hollywood Reporter. “Ik wilde een show maken die die kant van Parijs liet zien.” Maar het waren niet alleen de Fransen die ‘Emily in Paris’ soms tenenkrullend vonden. Toen de reeks genomineerd werd voor een Golden Globe in de categorie ‘beste komedie- of musicalserie’ konden maar weinig mensen het geloven. Dat de show een hoog entertainment-gehalte heeft en tot op een bepaald niveau best charmant is, zal je niemand horen ontkennen. Maar een nominatie voor beste serie van het jaar - die ‘Emily in Paris’ uiteindelijk niet wist te verzilveren - vonden heel wat mensen overdreven.

Veel wrevel

Naast de clichés zorgde ook Emily, het personage van Lily Collins, bij velen voor wrevel. Het hoofdpersonage struikelt - door haar tunnelvisie - vaak van de ene situatie in de andere. Daarnaast is haar succes op de werkvloer eerder het resultaat van toevallige gebeurtenissen dan van haar inspanningen. Wanneer ze iets verkeerd doet, blijft er niemand lang boos op haar. En ook wanneer ze iets goed doet, kan ze op niet veel aandacht van haar collega’s rekenen. Fans van de serie hadden wel een aantal suggesties voor het tweede seizoen. De makers hadden ‘Emily in Paris’ meer diepgang kunnen geven of toch al zeker het personage van Lily Collins zelf. Daarnaast hadden ze in beeld kunnen brengen waarom haar Amerikaanse levensstijl zo botst met die van haar verfijnde Franse collega’s.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm © RV

Of het tweede seizoen van de reeks wederom voor frustraties zal zorgen, valt nog af te wachten. Emily’s onvermogen om Frans te leren of zich onder te dompelen in de Franse cultuur wordt alvast kritisch behandeld in het vervolg. Lily Collins zelf bevestigde dat ze het voor het tweede seizoen van de reeks anders aangepakt hebben. “Ik had nooit verwacht dat mensen zich gekwetst zouden voelen”, vertelt de actrice in een interview met Glamour. “Aanvankelijk zeiden mensen dat ze voor de eerste keer in een lange periode opnieuw gelachen hebben. Dat de serie hen deed inzien wat plezier was en daar was ik zo trots op.”

Andere aanpak

Collins, die zelf als producer meewerkt aan de reeks, heeft de kritiek wel niet zomaar naast zich neergelegd. “We lachen ook met de Verenigde Staten. Er wordt net zo vaak gelachen met Emily als met haar collega’s en hun Franse levensstijl.” Na de harde kritiek hebben er verschillende gesprekken plaatsgevonden over hoe het beter kon in het tweede deel. “Ik wou graag meer vrouwen, gekleurde mensen en mensen met een andere seksuele geaardheid in de reeks. Als je ooit de kans krijgt om het beter te doen, dan moet je die met beide handen grijpen.”

Lily Collins belooft dan ook dat ‘Emily in Paris’ een update gekregen heeft voor het tweede seizoen. “We gaan meer van de stad te zien krijgen. Daarnaast doet Emily ook meer haar best in het tweede seizoen. Ze zet zich in om één geheel te vormen met haar omgeving.” Toch hoopt de actrice dat fans het gevoel dat ze hadden bij het eerste seizoen niet helemaal verliezen. “Ik hoop nog steeds dat mensen kunnen lachen met de show en dat het hen helpt om te ontsnappen van de realiteit. Maar het zou fijn zijn als ze zichzelf wat beter herkennen in de verschillende personages. Als het aan mij ligt, komt er ook nog een derde seizoen. Ik hoop dat we dit nog eens mogen doen.”

LEES OOK: