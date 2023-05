Tweede seizoen van ‘And Just Like That..’ krijgt officiële releasedatum

TV Hoofdprijs voor de remake van ‘Clan’ en een emotionele Kate Winslet: dit waren de BAFTA’s

Het was een emotionele avond voor Kate Winslet (47) op de BAFTA Television Awards. De Amerikaanse actrice won de Britse televisieprijs voor haar hoofdrol in ‘I Am Ruth’. Iets wat bij Winslet, die samen met haar dochter in de reeks te zien is, duidelijk een gevoelige snaar raakte. Verder was er ook nog goed nieuws voor ‘Bad Sisters’, de remake van ‘Clan’. De reeks ging met de prijs voor ‘beste dramaserie’ naar huis en versloeg zo enkele BBC-toppers zoals ‘The Responder’.