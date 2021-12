Tweede seizoen populaire Netflix-docuserie ‘Cheer’ ziet er heel anders uit

TV Kerstmis in ‘Familie’: Vanessa zingt Kliek-kerstsin­gle live bij radiozen­der Joe

Ook in ‘Familie’ waren ze op vrijdag volop in kerststemming. Vooral voor Vanessa, Zjef en Niko was er sprake van een hoogtepunt. Zij mochten hun kerstsingle ten voordele van Kliek live brengen bij de radiozender Joe.

24 december