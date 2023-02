“Tweede seizoen ‘House of the Dragon’ verschijnt in de zomer van 2024”

TVNu de opnames van het tweede seizoen van de ‘Game of Thrones’-prequel ‘ House of the Dragon’ van start zijn gegaan, bevestigt HBO dat het vervolg waarschijnlijk zal verschijnen in 2024.

CEO van HBO en HBO Max content, Casey Bloys, omschrijft 2024 als “een goede gok” voor de terugkeer van de spin-off. Over de exacte tijd van het jaar communiceerde hij niets concreet. Maar hij gaf wel aan dat de reeks “te laat zal verschijnen om nog kans te maken op een Emmy in 2024.” En aangezien het Emmy-seizoen eindigt op 31 mei, gaat men ervan uit dat de reeks dus hoogstwaarschijnlijk in de zomer van 2024 zal verschijnen.

Daarover vertelt Bloys nog: “Mijn filosofie is dat een goed script prioriteit nummer één is.” Hij vervolgt: “Het maakt voor mij niet uit of er één of twee seizoenen per jaar verschijnen. Wat primeert is dat we enthousiast zijn over het resultaat”, aldus de CEO.

Vier seizoenen

Er gaan verschillende geruchten dat de reeks na dit tweede seizoen zeker niet zal stoppen. Volgens fans zullen er in totaal namelijk vier seizoenen van de spin-off verschijnen. Maar showrunner Ryan Condal, stemde daar nog niet volledig mee in: “Ik ben erg gefocust op de tien afleveringen die nu voor me liggen. Er komt zeker meer verhaal na seizoen twee. Maar koningen en koninginnen komen en gaan. De vraag is dus minder waar dit verhaal eindigt en meer waar het doek valt. Omdat het een doorlopende geschiedenis is, die onderweg wordt geschreven”, aldus Condal.

KIJK. De trailer van het eerste seizoen van ‘House of the Dragon’

