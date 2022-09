Tweede keer goeie keer? ‘Blind Getrouwd’-deelnemer Jana zocht eerder al de liefde op tv

‘Blind Getrouwd’-gezichten Jana De Bosscher en Brecht De Geyter schreven zich ooit al in voor het VTM2-programma ‘Blijven slapen’. De opzet van dat programma mag je letterlijk nemen: twee singles brengen 24 uur samen door in een luxueuze woning, en wie weet groeit er meer. Helaas sloeg de vonk met hun date niet over en stapten ze opnieuw als vrijgezel uit het programma. Dus wie weet, is de tweede keer wel de goede keer.

Zou Joren Dumont, ook een ‘Blind Getrouwd’-bruidegom, een type hebben? In 2007 viel hij in elk geval in zwijm voor Kathleen Aerts, toen nog fulltime K3'tje. Het was zanger Christoff die de twee aan elkaar introduceerde tijdens de opnames van ‘Tien Om Te Zien’. Zij was toen 29 jaar oud, hij 22. De vonk sloeg meteen over, ‘de blonde van K3' sprak zelfs over Joren als “de man met wie ik oud wil worden”. Maar daar besliste het lot anders over. Hun relatie hield maar enkele maanden stand, en Steven kwam vervolgens op Kathleens pad. Met hem is ze ondertussen al twaalf jaar getrouwd en kreeg ze twee zonen.