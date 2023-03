Tweede kandidaat moet naar huis in ‘De Mol’: “Ik was erg teleurgesteld in mezelf”

tv Lisa werkt als escorte: “Ik neem altijd speeltjes mee naar klant, zonder orgasme ben ik slechtge­zind”

In ‘Alloo SEXpliciet’ brengt Luk Alloo escorte Lisa naar een afspraak met één van haar vaste klanten. Lisa zette al op haar 18de haar eerste stappen in de seksindustrie. Nu runt ze een liefdeshuis met een escortservice. Maar ze is ook de fiere mama van een jong zoontje. Tijdens de autorit vertelt ze aan Luk hoe ze het leven als escorte combineert met haar gezin. “Tijdens het weekend werk ik bijna nooit. Of heel zelden een paar uurtjes als mijn zoontje zijn middagdutje doet”, vertelt ze.