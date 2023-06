Tweede en succesvolle ‘Avatar’-film is nu te streamen via Disney+

TVHeb jij de bioscoophit ‘Avatar: The Way of Water’ gemist in de bioscoop? Geen zorgen, de kaskraker van regisseur James Cameron staat sinds deze week integraal op de streamingdienst van Disney, Disney+.

Zo’n dertien jaar nadat James Cameron ons liet kennismaken met Jake Scully die via zijn avatar op missie moest op de planeet Pandora, duiken we in ‘Avatar: The Way of Water’ opnieuw die wondere wereld in. In het verhaal bevinden we ons tien jaar later en hebben Jake en Neytiri intussen hun eigen gezin gesticht. De twee hebben samen drie Na’vi kinderen en een geadopteerd vierde mensenkind genaamd Spider. Jake en Neytiri doen er alles aan om dit gezin bij elkaar te houden, maar wanneer ze opnieuw bedreigd worden door gevreesde RDA-mijnwerkers zijn ze gedwongen hun thuis te verlaten en storten ze zich in een razendspannend avontuur.

Jake Sully stort zich samen met zijn gezin in een gloednieuw en razendspannend avontuur.

‘Avatar: The Way of Water’ kwam uit op 14 december en was een gigantisch succes wereldwijd. Met meer dan 2.32 miljard dollar (omgerekend zo’n 2.16 miljard euro) is het de op twee na grootste film ooit. Enkel zijn voorganger ‘Avatar’ uit 2009 (2.9 miljard dollar) en de superheldenblockbuster ‘Avengers: Endgame’ uit 2019 (2.8 miljard dollar) scoorden nog beter.

‘The Way of Water’ is nog maar het tweede deel in het grotere ‘Avatar’-epos van James Cameron. In totaal wil de befaamde regisseur maar liefst vijf films in de populaire franchise maken. Het derde deel - dat trouwens al grotendeels opgenomen werd - zal in december 2024 te zien zijn in de bioscopen.

Binnenkort verschijnt ook een gloednieuwe videogame die zich afspeelt in de wondermooie ‘Avatar’-wereld Pandora. Bekijk hieronder alvast de eerste beelden:

