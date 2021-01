Tweede deel van Netflix-reeks ‘Lupin' in de maak

‘Lupin' brak in z'n eerste week op Netflix al meteen alle records. Ruim 70 miljoen mensen keken in die eerste week naar de Franse reeks. Dat is 10 miljoen meer dan naar ‘The Queen’s Gambit’, de vorige recordhouder. De reeks stond bovendien in meer dan tien landen op de eerste plaats in de top 10 van Netflix. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat Netflix aan een vervolg werkt. Het tweede deel van ‘Lupin' zal in de zomer van 2021 te zien zijn op de streamingdienst. Het gaat om vijf nieuwe afleveringen.