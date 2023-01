Tweede aflevering van 'The Last of Us' breekt record: “De grootste kijkersgroei ooit in de geschiedenis van HBO”

TV“Dit is bij uitstek de beste adaptatie van een videogame ooit gemaakt.” De hele wereld is in de ban van de gloednieuwe HBO-reeks ‘The Last of Us’ , met ‘Game of Thrones’-sterren Pedro Pascal en Bella Ramsey in de hoofdrol. De eerste twee episodes zijn nog maar net gelost en breken al massaal records. Zo kende de pilootaflevering de op één na beste première in meer dan tien jaar tijd van HBO. En de tweede aflevering doet het nog beter: de kijkcijfers stegen met maar liefst 22%. Volgens het netwerk is dat “de grootste kijkersgroei ooit.”

De seizoenspremière van de nieuwe reeks ‘The Last of Us’, die op 15 januari gelanceerd werd, lokte in zijn eerste dag maar liefst 4,7 miljoen kijkers in de Verenigde Staten. Dat is het tweede hoogste cijfer voor de lancering van een nieuwe serie in meer dan tien jaar op HBO. Slechts één serie deed het beter: het bejubelde ‘House of The Dragon’. Na twee dagen klom het kijkcijfer van ‘The Last of Us' in de VS naar 10 miljoen. Een week na de release keken al 18 miljoen Amerikanen naar de 77 minuten durende pilootaflevering van de adaptatie van het gelijknamige populaire videogame.

En daar stoppen de indrukwekkende cijfers niet. De tweede aflevering, die op 22 januari op de wereld gelost werd, pakt uit met nog betere kijkcijfers. In de Verenigde Staten keken een indrukwekkende 5,7 miljoen fans naar de uitzending op HBO. Dat is een stijging van 22% tegenover de pilootaflevering. Volgens het netwerk is dat “de grootste kijkersgroei in week 2 voor een ‘HBO Original’-serie in de geschiedenis van het netwerk”. ‘The Last of Us’ is bij ons te zien op Streamz.

Lovende recensies

De gloednieuwe HBO-reeks is gebaseerd op het gelijknamige zombiespel van gamedeveloper ‘Naughty Dog’. Het is één van de meest bekroonde en best verkochte videospellen ooit. ‘The Last of Us’ was daarom ook de meest geanticipeerde serie van 2023. En de torenhoge verwachtingen werden volgens verschillende critici zeker en vast ingelost. Met een score van 96% op Rotten Tomatoes krijgt het wereldfenomeen een uitzonderlijk hoge score. En dat bevestigen de talloze lovende recensies. Zo vindt ‘The Guardian' het “een van de beste tv-shows die je dit jaar zult zien." ‘BBC’ omschrijft het wereldfenomeen als “de beste adaptatie van een videogame ooit gemaakt”. En ook ‘The Washington Post' spreekt vol lof over ‘The Last of Us’, vooral omdat de serie niet te ver afwijkt van de videogame. “Blijft trouw aan de game én komt net zo hard aan”, klinkt het. Onze eigen tv-recensent Evelien Delgouffe is ook overtuigt van het topniveau: “Als één videospelverfilming de lat in de hoogte jaagt, dan is het ‘The Last of Us’ wel.”

De succesvolle reeks gaat over een eigenaardig gemuteerd virus, een parasitaire schimmel, die mensen in een razendsnel tempo in besmettelijke zombies doet veranderen. Iedereen slaat massaal op de vlucht na een eerste uitbraak. De kijker volgt het verhaal van de alleenstaande vader Joel (Pedro Pascal) die na een tijdsprong van twintig jaar als smokkelaar fungeert in een post-apocalyptische quarantainezone in Boston. Daar krijgt hij een levensbelangrijke missie: een ‘pakketje’ smokkelen naar het westen van de Verenigde Staten. Dat pakketje blijkt echter het pubermeisje Ellie (Bella Ramsey) te zijn, die immuun is voor het besmettelijke virus. Alleen zij kan hoop bieden op een mogelijk vaccin. Joel krijgt de aartsmoeilijke missie om het meisje heelhuids te vervoeren naar haar bestemming, met groot gevaar voor hun eigen leven.

