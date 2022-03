‘Twee Zomers’-actrices over controverse rond verkrachtingsscène: “Ik vind dat naast de kwestie”

“Wat ik wel had verwacht, was dat er stemmen zouden zijn die zeiden: ‘Is dat nu nodig om dertig jaar na die verkrachting nog zo’n ingewikkelde wraakactie op te zetten? Zou je er na zoveel tijd niet beter over zwijgen?’ En dat anderen zouden vinden: ‘Ze hadden dat al veel eerder aan de kaak moeten stellen!’ Dat de focus zou liggen op de veroordeling van de verkrachting zelf, had ik niet zien aankomen”, aldus An Miller. “Ik vind dat naast de kwestie. Als ze mij vragen een alcoholiste te spelen die haar kinderen slaat, maar ergens toch ook sympathiek is, denk ik meteen: interessant, die gelaagdheid. Ik vind dat het mijn job is om alles wat er gebeurt in de maatschappij, in welke geleding dan ook, te onderzoeken. En te tonen: kijk, dit bestaat ook. Niet om daarmee begrip te vragen, of te zeggen: dit is oké.”